Система оформления Fan ID дала сбой в первый день работы

Сегодня, 4 июля 2022 года, запущен процесс выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) для посещения российских стадионов. Однако в первый же день своей работы система оформления Fan ID дала сбой – на «Госуслугах» отклоняются все поступающие заявления.
На проблему с оформлением Fan ID жалуются известные журналисты и обычные болельщики. При этом почти все они отмечают, что ранее не имели никаких проблем с законом, административных правонарушений и приводов в полицию.
Напомним, 30 декабря 2021 года президентом России Владимиром Путиным был подписан закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий. Fan ID — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка.
Ранее сообщалось, что на внедрение этой системы в 2021-2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.
- 4 июля 2022
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