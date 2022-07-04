Новичок «Локо»: я не просто играл с Педро Рошей — мы жили в одной комнате

Бразильский защитник Лукас Фассон рассказал, к кому обращался за информацией о России, и поведал о своей давней дружбе с вингером «Спартака» Педро Рошей.

«За информацией о России я обратился к Мурило, Пабло и Гильерме. Написал ему сообщение и он ответил, что здесь топ. Педро Роша? Я не просто играл с ним в «Атлетико Паранаэнсе» – мы жили в одной комнате. У Роши всё в порядке. Я его спрашивал: «Педро, каково в России?» Ответил, что всё хорошо, страна – красивая, а «Локомотив» – реально топ-клуб. Роша не говорил, почему у него не сложилось в России, но сейчас он забивает голы и счастлив. Для него было правильным решением уйти», — сказал Фассон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.