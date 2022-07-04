Фассон: увидев герб «Локомотива», сразу всё понял

Бразильский защитник Лукас Фассон, который недавно перешёл в столичный «Локомотив», рассказал, как проходит его адаптация в новой стране, а также поделился своей первой реакцией на московский клуб.

«Я учу русский язык. Каждый день что-то запоминаю. Часто спрашиваю: «А это слово что значит?» Спасибо, супер, доброе утро, лево, право… Увидев герб «Локомотива», сразу всё понял. Тем более что на португальском есть слово locomotiva, — сказал Фассон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Фассон выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с августа 2021 года. Он провёл 20 матчей за команду и не отметился результативными действиями, заработав две жёлтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 1,5 млн.