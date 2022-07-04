Новичок «Локомотива»: так злился, что раздолбил геймпад. Мой пёс взвизгнул и убежал

Бразильский защитник Лукас Фассон поделился своей любовью к компьютерным играм и рассказал о тоске по своей собаке.

«На приставке играю только в FIFA. У меня там своя команда в Ultimate team. Я взял ван Дейка, Роналду… Отличная команда, а вот я играю плохо. Я уже четыре года играю, но прогресса не видно. Не понимаю, почему так происходит. Часто проигрываю онлайн. Да, один раз вообще дико расстроился. Я тогда мог получить бонус, но при счёте 1:1 пропустил в конце матча. Так злился, что раздолбил свой геймпад. Рядом был только мой пёс – у меня бигль. Он при этом взвизгнул и убежал. Скучаю по нему, хотя жить с ним на базе явно не получилось бы», — сказал Фассон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.