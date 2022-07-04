Новичок «Локомотива» Фассон рассказал, чего ему не хватает в России
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Бразильский защитник Лукас Фассон рассказал, что ему не хватает в России излюбленного латинскими футболистами напитка.
«В Чили в 18 лет поначалу было тяжело – не знал ни языка, ни людей. Потом стал потихоньку попадать в основу, выиграл конкуренцию и уже больше не уступал своё место. Там я открыл для себя мате (напиток из листьев падуба – Прим. «Чемпионата»). Его постоянно пьют чилийцы, уругвайцы и аргентинцы. В Бразилии он не популярен – разве что на юге страны. Зашло настолько, что я вернулся из Чили, прихватив с собой мате. Жаль, в Россию с собой не взял – в чемодан не поместилось, но мне обязательно привезут», — сказал Фассон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
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