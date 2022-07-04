«Базель» всё ещё надеется вернуть Чалова из ЦСКА. Клубы ведут переговоры

Руководитель пресс-службы «Базеля» Симон Вальтер заявил, что швейцарский клуб всё ещё надеется вернуть российского форварда Фёдора Чалова, который выступал за команду на правах аренды, а потом вернулся в ЦСКА. На данный момент «Базель» ведёт переговоры с армейцами по поводу возможного возвращения Чалова.

«Базель» и ЦСКА продолжают разговоры по поводу Чалова. Но очевидно, что ситуация не из простых. Фёдор отлично интегрировался, клуб и команда были бы счастливы, если бы он остался в Швейцарии, но, конечно, это вопрос, который должны урегулировать между собой два клуба. Кстати, какого-то настоящего прощания с Фёдором пока так и не было», — приводит слова Вальтера «РБ Спорт».

Напомним, вторую часть прошлого сезона россиянин провёл в аренде в «Базеле». За швейцарскую команду Чалов сыграл в 16 матчах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.