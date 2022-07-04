«Барселона» отдаст Лангле в аренду «Тоттенхэму»

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле близок к переходу в «Тоттенхэм Хотспур». Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб готов отдать футболиста в аренду. Теперь осталось лишь получить согласие самого футболиста.
«Барселона» хочет, чтобы лондонский клуб покрывал всю зарплату Лангле.
По данным источника, французский футболист готов к переходу в «Тоттенхэм». Изначально он скептически относился к этому варианту, но затем побеседовал с наставником лондонцев Антонио Конте. После этого Лангле согласился перейти в команду. Конте обещал ему игровое время.
Ожидается, что Лангле перейдёт в «Тоттенхэм» на один сезон. У лондонцев будет право выкупа игрока более чем за € 10 млн. Лангле выступает за «Барсу» с лета 2018 года, когда он перешёл в команду из «Севильи».
Какие футболисты Ла Лиги всю карьеру провели в одном клубе?
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