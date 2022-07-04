Источник: всемирно известного игрока из АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании
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Некий футболист из АПЛ был арестован в северной части Лондона (Великобритания) по подозрению в изнасиловании, сообщает The Telegraph. Издание не называет фамилию спортсмена. Но говорится, что речь идёт о всемирно известном игроке, который должен поехать на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Утверждается, что футболист проживает в Северном Лондоне. Ему от 26 до 29 лет. Пока больше никакие подробности не сообщаются.
Напомним, ранее в АПЛ уже произошла серия скандалов. Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд был отстранён от тренировок из-за того, что его подруга обвинила его в избиении. А защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди и вовсе обвиняется в серии изнасилований, ему грозит длительный тюремный срок.
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