Федотов объяснил, почему Гайч не сыграл в матче с «Пари НН»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил отсутствие нападающего Адольфо Гайча в матче предсезонного товарищеского турнира с «Пари Нижний Новгород» (0:2).
«Гайч чуть поднагрузился. Тестирование показало, что Адольфо нужен отдых. Оставили его на скамейке из-за этого, но познакомились и почувствовали, в каком состоянии Чалов. Это важно», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал победителем предсезонного товарищеского турнира. Подопечные Сергея Семака одержали три победы из трёх и стали победителями соревнования. Напомним, ЦСКА проиграл во всех трёх матчах в летнее межсезонье под руководством Федотова, не забив ни одного гола.
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