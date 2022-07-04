Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Паулу Барбоза: Дзюба не останется без работы, это отличный нападающий

Паулу Барбоза: Дзюба не останется без работы, это отличный нападающий
Комментарии

Известный футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о будущем бывшего форварда «Зенита» Артёма Дзюбы. В настоящее время 33-летний россиянин является свободным агентом. Ранее сообщалось, что Дзюба ведёт переговоры с турецкими клубами. Но пока он так ни с кем и не договорился. При этом 4 июля россиянин опубликовал запись в соцсетях, намекнув, что скоро он назовёт свой новый клуб.

«Я не знаю, что просит Артём, это его личное дело. С другой стороны, рынок начинает работать только сейчас, есть ещё много времени. Не все вопросы решаются так быстро, как хотелось бы, но впереди много недель. Плюс Дзюба находится в статусе свободного агента, он может быть заявлен намного позже. Нужно просто ждать, время покажет. Без сомнений, он не останется без работы, это отличный нападающий, который может играть хорошо и в России, и за рубежом. Наверное, скоро вопрос решится», — цитирует агента «РБ Спорт».

Новость по теме
Гендиректор «Црвены Звезды»: нет шансов, что Дзюба перейдёт к нам в клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022