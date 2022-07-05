Агент Роналду встретился с президентом «Барселоны»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Барселоне». Как сообщает As, агент футболиста Жорже Мендеш встретился с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой. На встрече обсуждался вопрос возможного перехода игрока.



При этом Мендеш также представляет интересы полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. Ранее сообщалось, что Силва хочет перебраться в каталонский клуб.



По данным источника, «Барселона» проявляла интерес к Роналду ещё прошлым летом, но из-за сложной финансовой ситуации отказалась от этой идеи.



Ранее сообщалось, что Роналду готов покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. Напомним, «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в АПЛ, благодаря чему выступит в Лиге Европы. Роналду в прошлом сезоне провёл за «красных дьяволов» 38 матчей и забил 24 мяча. Всего в карьере 37-летнего португальца 142 мяча за «МЮ».

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