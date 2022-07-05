Шварц отдал футболистам «Динамо» первое и второе места в списке лучших молодых игроков РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц отдал футболистам столичного клуба первое и второе места в списке лучших молодых игроков чемпионата России.

На первое место Шварц поставил Арсена Захаряна. Второе место по версии Шварца занял Константин Тюкавин. Замкнул тройку лучших нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.

«Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту РПЛ в прошедшем сезоне. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.

Выбор Сандро Шварца:

1. Арсен Захарян («Динамо»)

2. Константин Тюкавин («Динамо»)

3. Гамид Агаларов («Уфа»)

4. Кирилл Щетинин («Ростов»)

5. Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Обладателем премии «Чемпионата» лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ стал Агаларов.

Участникам голосования был представлен список из 50 молодых игроков (как россиян, так и легионеров), собранных редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только футболисты, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.