Капитан сборной Англии назвала фаворитов чемпионата Европы — 2022

Капитан сборной Англии Лия Уильямсон рассказала, кого считает фаворитами чемпионата Европы 2022 года.

«Возможно, это первый раз, когда так много команд, на каждую из которых можно сделать ставку. Очевидно, что Испания, с игроками «Барселоны», их шансы на успех говорят сами за себя. Есть Франция, которая, очевидно, является фаворитами. Но есть и Германия, Швеция, Голландия — все эти команды действительно могут победить, так что лето будет интересным», — приводит слова Уильямсон официальный сайт УЕФА.

Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира

Напомним, чемпионат Европы — 2022 пройдёт с 6 по 31 июля 2022 года. Завтра, 6 июля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) пройдёт матч открытия турнира, в котором сыграют сборные Англии и Австрии. Начало встречи — в 22:00 мск.