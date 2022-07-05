Дриусси забил очередной гол за «Остин» и вернулся в лидеры гонки бомбардиров

Нападающий «Остина» Себастьян Дриусси, ранее выступавший за «Зенит», забил очередной гол за свой клуб и вновь вышел в лидеры гонки бомбардиров МЛС.

Себастьян забил гол в матче «Колорадо Рэпидс» — «Остин» — (2:3), проходившем в ночь на 5 июля мск, и записал в свой актив десятый гол в нынешнем сезоне. Столько же мячей на счету нападающего «Далласа» Хесуса Феррейры и его коллеги по амплуа из «Нью-Йорк Сити» Валентина Кастелланоса. Таким образом, Себастьян делит первое место по количеству голов с указанными футболистами.

На счету Дриусси также четыре результативных передачи.

«Остин» располагается на втором месте турнирной таблицы МЛС, имея в своём активе 34 очка. Лидером соревнований на данный момент является «Лос-Анджелес», набравший 36 очков.

Дриусси почеканил рулон туалетной бумаги.