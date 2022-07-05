Стукалов назвал главные игровые качества Гамида Агаларова

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов высказался по поводу игровых качеств нападающего уфимской команды Гамида Агаларова.

«Самое сильное качество Агаларова— голевое чутьё. Это первое. Второе — это работоспособность. Бывают нападающие, которые умеют обыграть, имеют хороший дриблинг, могут пройти и красиво пробить.

А Гамид — это игрок штрафной площади, имеющий голевое чутьё: может оказаться в нужное время в нужном месте. Это очень нужный фактор для нападающего. Думаю, Агаларова ждёт большое будущее», — сказал Стукалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. На счету нападающего «Уфы» 19 голов.