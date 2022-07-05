Стукалов назвал главные игровые качества Гамида Агаларова
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Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов высказался по поводу игровых качеств нападающего уфимской команды Гамида Агаларова.
«Самое сильное качество Агаларова— голевое чутьё. Это первое. Второе — это работоспособность. Бывают нападающие, которые умеют обыграть, имеют хороший дриблинг, могут пройти и красиво пробить.
А Гамид — это игрок штрафной площади, имеющий голевое чутьё: может оказаться в нужное время в нужном месте. Это очень нужный фактор для нападающего. Думаю, Агаларова ждёт большое будущее», — сказал Стукалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. На счету нападающего «Уфы» 19 голов.
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