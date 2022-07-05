Новиков: у Тюкавина не так много качеств, чтобы быть звездой. По Захаряну сомнений нет

Бывший тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказался о молодых звёздах московской команды — Арсене Захаряне и Константине Тюкавине.

«У Захаряна блестящее виденье поля и работа с мячом — человек даёт объём. Он мастеровитый парень. У Арсена достаточно большое мастерство для его возраста — уже обладает всеми качествами большого игрока. Также он уже 18 лет был готов выдерживать те нагрузки, которые даются в современном футболе. Всё это дало ему возможность проявлять себя.

Что касается Тюкавина, то у него хорошее голевое чутьё. Он здорово чувствует этот момент в штрафной площади. Может быть, таких качеств, как у Захаряна, у него нет. Однако это человек, который может здорово исполнить, реализовать свой момент, а это одно из самых главных качеств нападающего. Для него тоже всё сложилось достаточно неплохо. Но ещё нужно многое доказывать. Провести год на хорошем уровне — этого мало. Нужно проявлять себя в течение длительного времени. Посмотрим, удастся ли это сделать Тюкавину.

Ждёт ли их большое будущее? По Захаряну у меня нет сомнений, если он не свернёт направо или налево, а будет себя посвящать футболу. По Тюкавину у меня больше вопросов. У него не так много топовых качеств для того, что это будет звезда или игрок высочайшего уровня. У Тюкавина много работы, чтобы он становился сильнее», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.