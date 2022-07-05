И. Федотов: назначение Москалёва на «Зенит» – «Спартак» означает, что кто-то прогнулся

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение Владимира Москалёва главным судьёй на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак».
«Решение назначить Москалёва значит только одно – кое-кто прогнулся. Должен был работать Безбородов – лучший арбитр прошлого сезона. Да, он из Питера, но Лапочкин тоже работал на матче за Суперкубок с участием «Зенита». Для меня это решение непонятно: Москалёв – второй судья РПЛ, это объективно, так почему судит он, а не первый? И почему на VAR посадили Карасёва — ублажают его из-за непоездки на ЧМ-2022?
Он позиционирует себя как самый честный судья. По профессиональным качествам он реально второй в РПЛ. На статистику матчей «Спартака» обращать внимания не стоит, у Безбородова она тоже очень хорошая. Не удивлюсь, если «Спартак» хотел видеть его, но кто-то тут передавил. Может, другой клуб, либо РФС испугался ставить арбитра из Питера», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 5 июля 2022
-
14:07
-
14:00
-
13:50
-
13:46
-
13:40
-
13:37
-
13:35
-
13:23
-
13:15
-
13:11
-
13:03
-
13:00
-
12:59
-
12:55
-
12:51
-
12:43
-
12:40
-
12:27
-
12:26
-
12:20
-
12:18
-
12:15
-
12:12
-
12:11
-
12:06
-
12:00
-
11:57
-
11:50
-
11:45
-
11:39
-
11:28
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:15