И. Федотов: назначение Москалёва на «Зенит» – «Спартак» означает, что кто-то прогнулся

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение Владимира Москалёва главным судьёй на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак».

«Решение назначить Москалёва значит только одно – кое-кто прогнулся. Должен был работать Безбородов – лучший арбитр прошлого сезона. Да, он из Питера, но Лапочкин тоже работал на матче за Суперкубок с участием «Зенита». Для меня это решение непонятно: Москалёв – второй судья РПЛ, это объективно, так почему судит он, а не первый? И почему на VAR посадили Карасёва — ублажают его из-за непоездки на ЧМ-2022?

Он позиционирует себя как самый честный судья. По профессиональным качествам он реально второй в РПЛ. На статистику матчей «Спартака» обращать внимания не стоит, у Безбородова она тоже очень хорошая. Не удивлюсь, если «Спартак» хотел видеть его, но кто-то тут передавил. Может, другой клуб, либо РФС испугался ставить арбитра из Питера», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.