Новый тренер «ПСЖ» Галтье обозначил позицию по будущему Неймара в команде

Новый тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал, что хотел бы сохранить в команде бразильского нападающего Неймара.



«Неймар — игрок мирового класса. Какой тренер не хотел бы иметь такого футболиста в своей команде? Я чётко понимаю, чего от него хочу, и уверен, что он останется с нами. Мы хотим, чтобы у нас были лучшие», — приводит слова Галтье Marca.



Ранее сообщалось, что соглашение Неймара с парижским клубом было автоматически продлено до 2027 года. А не так давно говорилось, что бразильский форвард не чувствует себя комфортно в «ПСЖ» и готов сменить клубную прописку. При этом отмечалось, что сама команда также не против ухода футболиста.

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