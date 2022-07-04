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В сеть слили фото формы, в которой Бразилия выступит на Чемпионате мира в Катаре

В сеть слили фото формы, в которой Бразилия выступит на Чемпионате мира в Катаре
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В интернет просочились неофициальные фотографии игровой формы национальной сборной Бразилии, предназначенной для домашних матчей.

Футболка представлена в традиционном жёлтом цвете с синими и зелеными вставками на рукавах и шее. Фотографию джерси опубликовал сайт Footy Headlines.

Сообщается, что форма приурочена к 20-летию победы на Чемпионате мира 2002, который проходил в странах Азии — Южной Корее и Японии.

Ранее сообщалось, что Неймар может завершить карьеру в сборной Бразилии после чемпионата мира, который пройдёт в этом году в Катаре. Национальная команда Бразилии сыграет в группе G со сборными Сербии, Швейцарии и Камеруна. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Действующем победителем является сборная Франции.

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