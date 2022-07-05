«Динамо» объявило об уходе форварда Клинтона Н'Жье
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Камерунский нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жье покинул московский клуб, сообщает пресс-служба бело-голубых. Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Благодарим Клинтона за проведённые в команде годы и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».
Напомним, Н'Жье перешёл из «Марселя» в «Динамо» в 2019 году. В прошлом сезоне 28-летний камерунский футболист принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2014 года Н'Жье вызывается в национальную команду Камеруна.
Московское «Динамо» по итогам сезона-2021/2022 заняло третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит».
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