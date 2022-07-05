Главный тренер «Динамо» Йоканович высказался о победе в матче с «Рубином»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал результат товарищеского матча с казанским «Рубином» (2:0).

«Сейчас мы находимся на сборах. Перед чемпионатом сыграли две игры. Я считаю, что ребята себя хорошо проявили. Те парни, которые выступали сегодня утром, выступили и вечером. Я доволен результатом. У нас буквально две недели перед чемпионатом. Мы в хорошей форме», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Голы за «Динамо» в этой встрече забили полузащитник Денис Макаров и нападающий Константин Тюкавин. Московское «Динамо» по итогам сезона-2021/2022 заняло третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит». Казанский «Рубин» лишился прописки в элитном дивизионе страны и в новом сезоне выступит в Первой лиге.