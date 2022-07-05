Слуцкий высказался о переходе Хвичи Кварацхелии в «Наполи». Он покинул «Рубин» в марте

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о переходе бывшего игрока клуба Хвичи Кварацхелии в «Наполи». Хвича покинул казанский клуб в марте этого года.
«С Хвичей всё время общаемся. Что касается его перехода в «Наполи», это же Хвича выбирает. Я могу только сказать, что какой бы клуб он ни выбрал, а он уже выбрал, я буду переживать за него. Мы сохраним очень тёплые и дружеские отношения, хорошие человеческие и профессиональные контакты.
Каким образом мы должны были получить деньги за трансфер? У него оставался год контракта. Если бы даже он, условно, не ушёл, он бы сейчас сто процентов воспользовался бы правом. У него оставался год контракта. Это глупо не воспользоваться этим правом. Было бы странно. Продление опции ФИФА по приостановке контрактов, конечно, ожидалось. Я думаю, что годом всё не ограничится», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 5 июля 2022
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