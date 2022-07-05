Гендиректор «Рубина» Сайманов подтвердил, что Слуцкий был готов работать в клубе бесплатно

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил, что нынешний тренер команды Леонид Слуцкий был готов работать в клубе бесплатно. Сайманов высоко оценил поступок Слуцкого.

«Мне кажется, это какое-то желание участвовать в жизни клуба. Не просто получать зарплату и ещё что-то. Меня это очень подкупило. Начал уважать его больше из-за этого? Нет, и так уважал. Мы в очень хороших дружеских отношениях, и в его профессионализме у меня нет никаких сомнений. Но он меня удивил, да», — приводит слова Сайманова «Матч ТВ».

Слуцкий официально возглавил казанский «Рубин» 19 декабря 2019 года. Команда под его руководством по итогам прошлого сезона вылетела из РПЛ.