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Норвежские юниорки обыграли шведок на Евро-2022 и спели им в спину издевательскую песню

Норвежские юниорки обыграли шведок на Евро-2022 и спели им в спину издевательскую песню
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В матче группового этапа женского чемпионата Европы U19 сборная Норвегии встречалась с национальной командой Швеции. Игра, прошедшая на стадионе «Местски» в городе Опава (Чехия), завершилась победой норвежек со счётом 1:0.

После победы норвежские футболистки исполнили издевательскую песню о Швеции, в которой говорилось: «Мы можем купить всю Швецию, если захотим».

«Такого не должно быть. Мы разочарованы поражением, и было неуважительно со стороны соперниц насмехаться над нами. Но это мотивирует нас на дальнейшие победы», — приводит слова шведской защитницы Беи Спрунг Expressen.

После трёх туров сборная Норвегии занимает первое место в турнирной таблице группы В. Швеция (6) — на втором месте. Третью строчку занимает женская команда Германии (3). Замыкает таблицу Англия (3).

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