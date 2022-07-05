Адебайор: на моей памяти только Аршавин мог смотреть порно в перерыве матча

Бывший игрок «Арсенала» Эммануэль Адебайор поделился необычной историей о бывшем одноклубнике, россиянине Андрее Аршавине.
«Пожалуйста! Играем какой-то матч. Перерыв. Мы в раздевалке. И вдруг слышим звуки из соседнего кабинета врачей и массажистов. Такие характерные звуки, которые обычно раздаются во время секса.
Оказывается, Аршавин смотрел там порно на компьютере. Это было очень забавно. Я не знал ни одного игрока, который бы смотрел порно в перерыве матча! Только Аршавина, ха-ха. Но самом деле у меня всегда отличные отношения с Андреем», — приводит слова Адебайора Sport24.
Напомним, Андрей Аршавин выступал за лондонский «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В составе «канониров» форвард провёл 144 матча, забил 31 мяч и отдал 38 результативных передач. После ухода из лондонского клуба Андрей защищал цвета «Зенита», «Кубани» и «Кайрата».
- 5 июля 2022
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