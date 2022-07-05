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«Карабах» проиграл «Леху» в матче квалификации Лиги чемпионов

«Карабах» проиграл «Леху» в матче квалификации Лиги чемпионов
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В первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА польский «Лех» (Познань) принимал азербайджанский «Карабах». Встреча прошла на стадионе «Познань (Мейски)» в городе Познань (Польша) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 41-й минуте встречи единственный гол забил шведский нападающий «Леха» Микаэль Исхак. Ответная встреча команд состоится 12 июля на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Начало матча — в 19:00 мск.

В других матчах первого квалификационного раунда Лиги чемпионов шведский «Мальмё» одолел исландский «Викингур» со счётом 3:2, болгарский «Лудогорец» одержал уверенную победу над черногорской «Сутьеской» (2:0), «Балкани» из Косово и литовский «Жальгирис» сыграли вничью (1:1), а валлийский «Нью-Сейнтс» обыграл североирландский «Линфилд» (1:0).

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
05 июля 2022, вторник. 21:00 МСК
Лех П
Познань, Польша
Окончен
1 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Исхак – 41'
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
05 июля 2022, вторник. 20:00 МСК
Мальмё
Мальмё, Швеция
Окончен
3 : 2
Викингур Р
Рейкьявик, Исландия
1:0 Ольссон – 16'   1:1 Ингасон – 38'   2:1 Тойвонен – 42'   3:1 Бирманчевич – 84'   3:2 Гюдьоунссон – 90+3'
Удаления: нет / Ингасон – 39'
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
05 июля 2022, вторник. 20:45 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
2 : 0
Сутьеска
Никшич, Черногория
1:0 Сантана – 74'   2:0 Тиссера – 90+1'
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
05 июля 2022, вторник. 21:00 МСК
Балкани
Сува-Река, Косово
Окончен
1 : 1
Жальгирис
Вильнюс, Литва
1:0 Грипши – 15'   1:1 Буфф – 25'
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
05 июля 2022, вторник. 21:00 МСК
Нью-Сейнтс
Лансантфрейд, Уэльс
Окончен
1 : 0
Линфилд
Белфаст, Северная Ирландия
1:0 Броббел – 57'
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