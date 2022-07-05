«Карабах» проиграл «Леху» в матче квалификации Лиги чемпионов

В первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА польский «Лех» (Познань) принимал азербайджанский «Карабах». Встреча прошла на стадионе «Познань (Мейски)» в городе Познань (Польша) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 41-й минуте встречи единственный гол забил шведский нападающий «Леха» Микаэль Исхак. Ответная встреча команд состоится 12 июля на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Начало матча — в 19:00 мск.



В других матчах первого квалификационного раунда Лиги чемпионов шведский «Мальмё» одолел исландский «Викингур» со счётом 3:2, болгарский «Лудогорец» одержал уверенную победу над черногорской «Сутьеской» (2:0), «Балкани» из Косово и литовский «Жальгирис» сыграли вничью (1:1), а валлийский «Нью-Сейнтс» обыграл североирландский «Линфилд» (1:0).