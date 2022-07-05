Апелляция «Бордо» на решение о переводе в третий дивизион Франции была отклонена

Сегодня, 5 июля, состоялось заседание Комитета национального директората по управлению (DNCG), сообщает RMC Sport.
По информации источника, на заседании была рассмотрена апелляция «Бордо» на решение о переводе клуба в третий дивизион Франции. Сообщается, что организация оставила в силе наказание клуба. Таким образом, в сезоне-2022/2023 «Бордо» будет выступать в третьем дивизионе страны.
Напомним, по итогам прошлого сезона «Бордо» занял последнее, 20-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 и вылетел во второй дивизион. Однако из-за финансовых нарушений, допущенных руководством клуба, было принято решение перевести «Бордо» в третий дивизион.
«Бордо» — один из самых титулованных клубов Франции. Команда шесть раз становилась чемпионом Франции и четырежды выигрывала Кубок страны.
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