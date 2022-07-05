Агент Жоржиньо: в сентябре начнём переговоры о продлении контракта с «Челси»
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Жоао Сантос, агент полузащитника «Челси» и сборной Италии Жоржиньо, сообщил, что игрок намерен продолжить выступать в лондонском клубе.
«Челси» — приоритет для Жоржиньо. Контракт истекает в 2023 году. Думаю, в сентябре мы начнём переговоры о продлении соглашения», — приводит слова Сантоса Tuttomercatoweb.
Ранее Сантос сообщал, что Жоржиньо мечтает вернуться в итальянский чемпионат.
Напомним, Жоржиньо перешёл в «Челси» из «Наполи» в 2018 году. В минувшем сезоне 30-летний футболист принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. С 2016 года Жоржиньо вызывается в национальную команду Италии. В составе сборной полузащитник — чемпион Европы (2020).
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