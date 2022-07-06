Форвард сборной Армении перешёл в «Кёльн»

«Кёльн» на официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим «Хоффенхайма» и сборной Армении Саркисом Адамяном. Соглашение 29-летнего футболиста с немецким клубом рассчитано до 2026 года.



«Я рад, что переход в «Кёльн» состоялся. Ранее я видел, какая прекрасная атмосфера царит на стадионе этой команды. С нетерпением жду встречи с болельщиками. Сейчас важно как можно скорее привести себя в форму и вместе с партнёрами по команде работать ради достижения общих целей», — отметил Адамян.



В прошлом сезоне Адамян выступал за «Брюгге» на правах аренды. Армянский нападающий принял участие в 15 матчах чемпионата Бельгии и забил шесть голов. С 2013 года Адамян вызывается в национальную команду Армении.