Форвард сборной Армении перешёл в «Кёльн»
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«Кёльн» на официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим «Хоффенхайма» и сборной Армении Саркисом Адамяном. Соглашение 29-летнего футболиста с немецким клубом рассчитано до 2026 года.
«Я рад, что переход в «Кёльн» состоялся. Ранее я видел, какая прекрасная атмосфера царит на стадионе этой команды. С нетерпением жду встречи с болельщиками. Сейчас важно как можно скорее привести себя в форму и вместе с партнёрами по команде работать ради достижения общих целей», — отметил Адамян.
В прошлом сезоне Адамян выступал за «Брюгге» на правах аренды. Армянский нападающий принял участие в 15 матчах чемпионата Бельгии и забил шесть голов. С 2013 года Адамян вызывается в национальную команду Армении.
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