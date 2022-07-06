«Спортинг» заключил контракт с 22-летним голкипером «Ювентуса»

Уругвайский голкипер «Ювентуса» Франко Исраэль перешёл в «Спортинг», сообщается на официальном сайте португальского клуба. Контракт 22-летнего уругвайского вратаря с лиссабонской командой рассчитан на пять лет. По условиям соглашения сумма отступных за уругвайского футболиста составляет € 45 млн.



На протяжении последних четырёх лет Исраэль выступал за молодёжную команду туринского «Ювентуса». В минувшем сезоне голкипер принял участие в 28 матчах за вторую команду «Ювентуса», в двух из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.



Напомним, «Спортинг» по итогам сезона-2021/2022 занял второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Чемпионом страны в минувшем сезоне стал «Порту».