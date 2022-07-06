Франк Рибери высказался о переходе Садио Мане в «Баварию»

39-летний французский крайний полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери, известный по выступлениям за «Баварию», выразил мнение о переходе в мюнхенский клуб сенегальского нападающего Садио Мане из английского «Ливерпуля».
«Я могу только поздравить «Баварию» с подписанием Садио Мане. Это отличный трансфер для Бундеслиги. Ожидания будут высокими, но я думаю, что Садио их оправдает. Хороший старт будет иметь большое значение. Но я знаю по опыту, что болельщики «Баварии» делают старт для нового игрока очень лёгким, потому что они приветствуют вас с распростертыми объятиями», — приводит слова Рибери Bayern & Germany в «Твиттере» со ссылкой на журналиста SportBild Тоби Альтшаффля.
Напомним, Садио Мане подписал с мюнхенской «Баварией» контракт до лета 2025 года. Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, согласно сведениям СМИ, сумма трансфера 30-летнего сенегальца в стан чемпиона Германии составила € 40 млн.
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