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Погба подпишет с «Ювентусом» четырёхлетний контракт. Медосмотр – в субботу

Погба подпишет с «Ювентусом» четырёхлетний контракт. Медосмотр – в субботу
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Стали известны некоторые детали соглашения 29-летнего француза Поля Погба, находящегося в статусе свободного агента, с туринским «Ювентусом». В ближайшее время футболист подпишет контракт на четыре года, сообщает журналист Sky Sports Дхармеш Шет.

Прибытие Погба в Турин ожидается в субботу, 9 июля. В этот же день Поль должен пройти медицинский осмотр и непосредственно подписать контракт.

Ранее француз уже выступал за «Ювентус» – с 2012 по 2016 год. За этот период он провёл 177 матчей, забил 34 гола и отдал 40 голевых передач во всех турнирах, четырежды став чемпионом Италии, дважды – обладателем Кубка и трижды – Суперкубка страны. Впоследствии Погба шесть лет выступал в составе английского «Манчестер Юнайтед», а в 2018 году выиграл со сборной Франции чемпионат мира.

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