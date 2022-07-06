Гжегож Крыховяк может перейти из «Краснодара» в «Аль-Шабаб»

Польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк может перейти в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Шабаб», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.



По информации журналиста, переговоры между сторонами уже идут. Клуб из Саудовской Аравии сделал футболисту официальное предложение. Игрок намерен подумать, решение будет за ним.



Напомним, Крыховяк стал игроком «Краснодара» летом 2021 года. Ранее польский футболист выступал в составе московского «Локомотива». Вторую половину минувшего сезона Крыховяк провёл в греческом АЕКе на правах аренды. Польский хавбек приостановил соглашение с российским клубом с разрешения ФИФА. 21 июня стало известно, что ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов с клубами Российской Премьер-Лиги до лета 2023 года.

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