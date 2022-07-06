«Бешикташ» арендовал Вегорста

Форвард английского «Бёрнли» Ваут Вегорст перешёл на правах аренды в «Бешикташ».



Арендное соглашение рассчитано до конца июня 2023 года, сообщает официальный твиттер-аккаунт турецкого клуба.



Напомним, голландский форвард перешёл в «Бёрнли» в январе текущего года. За всё время пребывания в клубе Ваут сыграл 20 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Вегорст является футболистом национальной сборной Нидерландов. 23 марта 2018 года в товарищеском матче со сборной Англии Вегорст дебютировал за национальную команду, заменив во втором тайме Стефана де Врея. В текущем розыгрыше Лиги наций он сыграл в двух матчах и забил единственный гол в ворота Уэльса (2:1).



Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в € 14 млн.

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