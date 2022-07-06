«Бешикташ» арендовал Вегорста

Форвард английского «Бёрнли» Ваут Вегорст перешёл на правах аренды в «Бешикташ».
Арендное соглашение рассчитано до конца июня 2023 года, сообщает официальный твиттер-аккаунт турецкого клуба.
Напомним, голландский форвард перешёл в «Бёрнли» в январе текущего года. За всё время пребывания в клубе Ваут сыграл 20 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Вегорст является футболистом национальной сборной Нидерландов. 23 марта 2018 года в товарищеском матче со сборной Англии Вегорст дебютировал за национальную команду, заменив во втором тайме Стефана де Врея. В текущем розыгрыше Лиги наций он сыграл в двух матчах и забил единственный гол в ворота Уэльса (2:1).
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в € 14 млн.
- 6 июля 2022
-
08:13
-
08:06
-
07:44
-
07:22
-
06:54
-
06:42
-
06:39
-
06:21
-
06:08
-
05:59
-
05:51
-
05:45
-
05:23
-
05:19
-
04:53
-
04:52
-
04:34
-
04:30
-
04:19
-
04:01
-
03:38
-
03:28
-
02:54
-
02:47
-
02:33
-
02:31
-
02:14
-
02:08
-
01:59
-
01:51
-
01:48
-
01:24
-
01:24
-
01:13
-
00:56