Дивеев: уйду только в клуб из топ-5 европейских лиг и не ниже 7-8 места

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, в какие европейские клубы он хотел бы перейти в будущем. Он отметил, что не перешёл бы в команду из нижней части турнирной таблицы. Также футболист ответил на вопрос, получал ли он реальные предложение из Европы.



«Слухи. Я узнаю это из интернета. То газета какая-нибудь сообщит, то интернет-портал. Читаю, смотрю: «Ого, мной интересуются?»



Хочется ли перебраться в Европу? Конечно. Посмотреть, какое там отношение к футболу. Не «Барселона», конечно. Но это должен быть клуб из топ-5 европейских лиг и не ниже, грубо говоря, 7-8 места. Понятно, что это условно, но вы понимаете. То есть, условно, «Ференцварош» не устроит», — цитирует Дивеева «Матч ТВ».



ЦСКА продолжает подготовку к новому розыгрышу Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Армейцы провели три товарищеских матча, в рамках которых проиграли «Велесу» (0:2), «Зениту» (0:3) и «Пари НН» (0:2).