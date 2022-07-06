«Чита», игравшая в ФНЛ-2, прекратила существование из-за проблем с финансированием

Футбольный клуб «Чита» не сыграет в следующем розыгрыше ФНЛ-2. Об этом сообщается в социальных сетях команды.
«В связи с отсутствием необходимого объёма финансирования, решено сосредоточить ресурсы на развитии детского и юношеского футбола. Сохраняем: «Чита-М», команды, которые принимают участие в Юношеской футбольной лиге, детские команды и ДФЦ. Это основная причина, из-за которой футбольный клуб пропустит сезон 2022-2023 года.
Считаем, что работа с подрастающим поколением юных футболистов обязательно принесёт результат и профессиональный футбол вернётся в Забайкальский край. Отдельное спасибо болельщикам за поддержку!» — сказано в сообщении «Читы».
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Чита» заняла предпоследнее, восьмое место в турнирной таблице подгруппы В второй группы ФНЛ-2.
- 6 июля 2022
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