Два футболиста «Локомотива» перешли в «Балтику»

Вратарь Александр Корякин и полузащитник Григорий Борисенко перешли из московского «Локомотива» в калининградскую «Балтику». Об этом сообщается на официальном сайте нового клуба футболистов.



Отмечается, что с обоими футболистами был заключён четырёхлетний контракт.



Напомним, оба игрока являются воспитанниками «Локомотива». Борисенко провёл четыре матча за основную команду железнодорожников, преимущественно же выступая за «Казанку». Карякин не провёл ни одного матча за основу «Локомотива», играя за ту же «Казанку».



Статистический интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Борисенко в € 200 тыс., а Корякина – в € 150 тыс.



По итогам сезона-2021/2022 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, а «Балтика» расположилась на 10-й строчке ФНЛ (теперь – Первая лига).

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