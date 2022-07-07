Англия — Австрия: видеообзор матча женского чемпионата Европы

6 июля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся матч-открытие чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Англии и Австрии. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.

Видео можно посмотреть на YouTube телеканала «Матч». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Единственный гол в первом тайме забила нападающая сборной Англии Бет Мид. Судьи проверяли эпизод со взятием ворот на предмет того, пересёк ли мяч линию, и система определения голов подтвердила правомерность решения.



Англичанки превзошли своего соперника в ключевых статистических показателях, нанеся 16 ударов по воротам против восьми, подав пять угловых против четырёх и владея мячом 59% времени. Подопечные Сарины Вигман пять раз попали в створ, тогда как у австрийской команды в рамку пришлись два удара, и ещё семь раз хозяева пробили мимо.