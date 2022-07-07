Аксель Витсель поделился эмоциями от перехода в «Атлетико»

Бельгийский полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель поделился эмоциями от перехода в столичный клуб.
«Для меня «Атлетико» — отличный топ-клуб. Для меня было важно остаться на высшем уровне и играть в Лиге чемпионов. Вот почему я решил переехать сюда. Симеоне? Эль Чоло — один из лучших тренеров в мире, и я хочу поработать с ним.
Тут у болельщиков сумасшедшая атмосфера. Когда я играл здесь с «Зенитом» на старом стадионе, а также когда играл на этом стадионе с «Боруссией», атмосфера была сумасшедшая. Хочу начать работать и оказаться на этом стадионе, чтобы тоже почувствовать эту атмосферу на себе», — приводит слова Витселя пресс-служба клуба.
По итогам сезона-2021/2022 «Атлетико» занял третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Чемпионом страны стал «Реал».
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