Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аксель Витсель поделился эмоциями от перехода в «Атлетико»

Аксель Витсель поделился эмоциями от перехода в «Атлетико»
Комментарии

Бельгийский полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель поделился эмоциями от перехода в столичный клуб.

«Для меня «Атлетико» — отличный топ-клуб. Для меня было важно остаться на высшем уровне и играть в Лиге чемпионов. Вот почему я решил переехать сюда. Симеоне? Эль Чоло — один из лучших тренеров в мире, и я хочу поработать с ним.

Тут у болельщиков сумасшедшая атмосфера. Когда я играл здесь с «Зенитом» на старом стадионе, а также когда играл на этом стадионе с «Боруссией», атмосфера была сумасшедшая. Хочу начать работать и оказаться на этом стадионе, чтобы тоже почувствовать эту атмосферу на себе», — приводит слова Витселя пресс-служба клуба.

По итогам сезона-2021/2022 «Атлетико» занял третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Чемпионом страны стал «Реал».

Новость по теме
Витсель получит в «Атлетико» условия лучше, чем в «Марселе»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022