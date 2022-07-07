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Педро стал первым игроком «Фламенго», который оформил покер в Кубке Либертадорес

Педро стал первым игроком «Фламенго», который оформил покер в Кубке Либертадорес
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«Фламенго» на стадионе Маракана — Марио Филью в Рио-де-Жанейро (Бразилия) принимал «Депортес Толима» в рамках второго матча 1/8 финала Кубка Либертадорес. Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Нападающий Педро Абреу оформил покер.

Примечательно, что он стал первым игроком в истории «Фламенго», кому удалось это сделать в официальном матче. Кубка Либертадорес. Ранее только Зико и Эдмар забивали хет-трик в одном матче.

Помимо Педро голы за «Фламенго» отличились — Габриэл, Маттеус Оливейра и Хулиан Киньонес оформил автогол. В составе гостей единственный мяч забил тот же Киньонес.

В групповом этапе бразильский клуб занял первое место, набрав 16 очков (пять побед, одна ничья). Вскоре состоится жеребьёвка четвертьфинала Кубка Либертадорес, где клуб узнает своего следующего оппонента.

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