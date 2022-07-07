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Черчесов прокомментировал ничью «Ференцвароша» с «Тоболом» в 1-м матче квалификации ЛЧ

Черчесов прокомментировал ничью «Ференцвароша» с «Тоболом» в 1-м матче квалификации ЛЧ
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал результат первого матча 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Тоболом» (0:0).

«Была непростая игра, это наш первый официальный матч в сезоне. Всегда сложно понять, в каком ты состоянии, в какой форме. Ребята максимум сегодня сделали. Мы готовились к непростому матчу. По большому счёту так и случилось.

«Тобол» немножко поддавливал? Понятно, что в каждой игре есть нюансы, которые устраивают или нет. Но детально мы это здесь не будем разбирать. Думаю, был равный матч. Было несколько хороших моментов, у соперника тоже были подходы. По большому счёту ничья – заслуженный результат.

Что у нас не получилось в этой игре? Забить гол. Сильные стороны «Тобола»? Я про свою команду могу говорить, не про соперника», – приводит слова Черчесова Sports.kz.

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