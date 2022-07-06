«Ференцварош» Черчесова не смог обыграть казахстанский «Тобол» в 1-м матче квалификации ЛЧ

Сегодня, 6 июля, прошёл матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 между казахстанским «Тоболом» и венгерским «Ференцварошем», который тренирует российский специалист Станислав Черчесов. Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Костанае (Казахстан) и завершилась вничью – 0:0.
Матч обслуживала хорватская бригада арбитров, которую возглавлял Дарио Бел. Ему помогали ассистенты Марьян Томас и Круно Шарич. Резервным рефери выступал Тихомир Пеин.
Ответный матч пройдёт 13 июля на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия).
«Ференцварош» стал победителем чемпионата Венгрии сезона-2021/2022, а также взял Кубок страны. «Тобол» выиграл чемпионат Казахстана – 2021. В нынешнем розыгрыше казахстанского первенства команда находится на четвёртом месте в таблице.
- 6 июля 2022
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