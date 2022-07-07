Сергей Семак: оценивать тренера «Спартака» — не моё дело. Я пожелаю ему удачи
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России со «Спартаком». Встреча пройдёт 9 июля. Начало — в 19:00 мск. Специалист отметил, что пока имеет не так много информации о сопернике.
«Сильно ли изменился «Спартак»? У нас не так много информации. По составу они меняются очень незначительно. Игроки остаются те же. Что касается схемы и требований главного тренера, то сложно что-то говорить. Посмотрим, какая будет вариативность. Пока преждевременно что-то говорить. Это не моё дело оценивать тренера «Спартака». Я пожелаю ему удачи. Посмотрим, как они будут играть, какую схему выберут. Команда хорошая, нас ждёт интересный матч», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
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