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Павлюченко: ничего такого, если Бакаев забьёт «Спартаку» в Суперкубке и отпразднует

Павлюченко: ничего такого, если Бакаев забьёт «Спартаку» в Суперкубке и отпразднует
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Бывший игрок «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко рассказал, как отнесётся к празднованию полузащитником Зелимханом Бакаевым гола, если игрок, недавно перешедший в «Зенит» из стана красно-белых, забьёт в матче за Суперкубок.

«Если Бакаев забьёт «Спартаку»? И что, это его работа. Это не означает, что Бакаев теперь не может забивать «Спартаку», перейдя в «Зенит». Он выходит на поле для того, чтобы команда победила. Это футбол, жизнь такая. Сегодня ты в одной команде, завтра в другой. Другое дело, будет ли он праздновать! Всё будет зависеть от него. А если отпразднует — ничего такого. Я что, не встречал футболистов, которые переходили из команды в команду, забивали бывшей команде и радовались?

Помню из «Ротора» перешёл в «Спартак», забил бывшей команде и праздновал. Что здесь такого? Я же плохого ничего не желаю команде, в которой я играл. Тут всё индивидуально», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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