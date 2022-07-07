Силкин: из «Динамо» уехал Шварц, команда сдулась — про чемпионские амбиции можно забыть

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о шансах клуба бороться за чемпионство в следующем сезоне. Специалист заявил, что команда вряд ли сможет сражаться за первое место по итогам розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Игровой спад он связывает с уходом экс-тренера клуба Сандро Шварца.



«Про чемпионские амбиции можно забыть. Когда «Динамо» последний раз чемпионом было? Чтобы на что-то рассчитывать, нужна стабильность. А там её нет. Поэтому нет результата. Казалось бы, в прошлом году была молодая команда, показывала интересную игру. Чем всё закончилось? Шварц уехал, и команда сдулась. Обойма игроков у «Зенита» есть, у других нет. Сейчас у «Динамо» ничего нет. Всё продали», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.