Игонин — о Суперкубке: по позициям у «Зенита» полное преимущество над «Спартаком»

Бывший российский футболист Алексей Игонин высказался о предстоящем матче за Суперкубок России, в котором сыграют «Спартак» и «Зенит». Встреча запланирована на 9 июля.
«Не думаю, что «Зенит» разгромит «Спартак» в этот раз. Красно-белые будут играть осторожнее. Не жду 1:7. Это было большой глупостью играть в открытый футбол. «Спартак» не был готов. Здесь же новый тренер, новая история, новое противостояние. Главное — не допускать ошибок.
Если всё раскладывать по полочкам, у «Зенита» полное преимущество по всем позициям. Но есть желание, настрой на игру, самоотдача. Плюс может случиться всё что угодно: пенальти, нарушение. Арбитры судят довольно жёстко. Всё может измениться», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Встреча начнётся в 19:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена».
- 7 июля 2022
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