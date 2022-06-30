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Александр Алаев рассказал, при каких обстоятельствах возможно проведение Кубка Лиги

Александр Алаев рассказал, при каких обстоятельствах возможно проведение Кубка Лиги
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Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал, при каких обстоятельствах возможно проведение Кубка Лиги. Он сообщил, что важно строго соблюдать требования, выдвигаемые партнёрами. Кроме того, Алаев рассказал о том, какая работа уже была проделана.

«В вопросе Кубка Лиги очень важно соблюсти интересы действующих партнёров. Рабочая группа по Кубку Лиги проделала колоссальную работу, далеко продвинулась в этих вопросах. Но для проведения Кубка Лиги нужно найти компромисс с действующими партнёрами, потому что любое изменение в существующей модели соревнований может повлечь за собой пересмотр текущих договорённостей.

Должна быть чёткая финансовая модель, чтобы клубы понимали, как, сколько и за счёт чего они будут получать призовые.

Решение о проведении Кубка Лиги должно быть принято большинством клубов. Любое новое соревнование — сложный процесс. Нам нужно ответить на все существующие вопросы, после чего клубы примут решение, а затем обратятся в РФС с просьбой организовать данное соревнование. Моя задача — отстаивать позицию клубов и минимизировать потенциальные риски», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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