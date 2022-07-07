Бонмати: люди думают, что Испания и «Барселона» — это одна и та же команда. Это не так

Полузащитница женской сборной Испании Айтана Бонмати поделилась ожиданиями от Евро-2022, а также не согласилась с теми, кто считает, что женская сборная Испании и «Барселона» — это одна и та же команда.



«Я считаю себя амбициозным игроком и всегда хочу побеждать. Но в то же время мы не собираемся быть высокомерными. Мы знаем, что нам придётся столкнуться с командами элитного уровня. Также чемпионат Европы проводится в формате, в котором всегда случаются сенсации. Со стороны на нас могут возлагаться большие надежды, но мы не витаем в облаках.



Большинство людей думают, что Испания и «Барселона» — это одно и то же. Но это не так. Это правда, что у нас есть группа игроков, которые добились больших успехов на клубном уровне, но нам ещё многое предстоит сделать на международной арене. Там у нас нет такой же истории. Основной костяк группы важен, но это не одна и та же команда или одни и те же игроки. Сложно сравнивать», — сказала Бонмати в интервью The Athletic.



Сборная Испании проведёт свой стартовый матч на Евро-2020 с Финляндией в пятницу, 8 июля.

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