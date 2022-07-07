Бонмати: люди думают, что Испания и «Барселона» — это одна и та же команда. Это не так

Полузащитница женской сборной Испании Айтана Бонмати поделилась ожиданиями от Евро-2022, а также не согласилась с теми, кто считает, что женская сборная Испании и «Барселона» — это одна и та же команда.
«Я считаю себя амбициозным игроком и всегда хочу побеждать. Но в то же время мы не собираемся быть высокомерными. Мы знаем, что нам придётся столкнуться с командами элитного уровня. Также чемпионат Европы проводится в формате, в котором всегда случаются сенсации. Со стороны на нас могут возлагаться большие надежды, но мы не витаем в облаках.
Большинство людей думают, что Испания и «Барселона» — это одно и то же. Но это не так. Это правда, что у нас есть группа игроков, которые добились больших успехов на клубном уровне, но нам ещё многое предстоит сделать на международной арене. Там у нас нет такой же истории. Основной костяк группы важен, но это не одна и та же команда или одни и те же игроки. Сложно сравнивать», — сказала Бонмати в интервью The Athletic.
Сборная Испании проведёт свой стартовый матч на Евро-2020 с Финляндией в пятницу, 8 июля.
- 7 июля 2022
-
16:23
-
16:21
-
16:10
-
16:09
-
16:09
-
16:07
-
16:00
-
15:59
-
15:54
-
15:51
-
15:50
-
15:44
-
15:44
-
15:41
-
15:37
-
15:34
-
15:32
-
15:32
-
15:16
-
15:15
-
15:06
-
14:52
-
14:41
-
14:33
-
14:32
-
14:27
-
14:21
-
14:14
-
14:08
-
13:50
-
13:49
-
13:48
-
13:41
-
13:37
-
13:33