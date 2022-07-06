У испанок по-прежнему самый дорогой состав на Евро-2022, несмотря на потерю Путельяс

Женская сборная Испании по футболу осталась самой дорогой по составу на чемпионате Европы – 2022, несмотря на потерю одного из лидеров – обладательницы «Золотого мяча» по итогам 2021 года Алексии Путельяс, сообщает Soccer Donna.
Футболистка вынуждена пропустить соревнования из-за разрыва передней крестообразной связки колена.
До потери Путельяс общая стоимость игроков сборной Испании составляла € 4,48 млн, из них доля Алексии равнялась € 0,6 млн, таким образом осталось € 3,86. На втором месте по стоимости футболисток идёт команда Германии – € 3,54 млн. Англия замыкает топ-3 (€ 3,05 млн). Франция идёт на четвёртом месте – € 2,82 млн. Далее следуют Нидерланды – € 2,69 млн, Швеция – € 2,54 млн, Норвегия – € 2,16 млн, Италия — € 1,87 млн.
При этом команда Испании станет самой молодой на Евро-2022, средний возраст игроков сборной составляет 25,7 года.
Чемпионат Европы среди женских сборных пройдёт с 6 по 31 июля 2022 года в Англии. Сборная Испании сыграет в группе В с командами Германии, Дании и Финляндии.
- 6 июля 2022
-
00:45
-
00:22
-
00:18
- 5 июля 2022
-
23:56
-
23:51
-
23:35
-
23:31
-
23:14
-
23:13
-
23:04
-
22:43
-
22:30
-
22:26
-
22:19
-
22:14
-
22:08
-
22:01
-
21:59
-
21:55
-
21:46
-
21:36
-
21:36
-
21:25
-
21:20
-
21:18
-
21:11
-
21:07
-
21:04
-
20:59
-
20:55
-
20:46
-
20:37
-
20:32
-
20:26
-
20:24