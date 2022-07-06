У испанок по-прежнему самый дорогой состав на Евро-2022, несмотря на потерю Путельяс

Женская сборная Испании по футболу осталась самой дорогой по составу на чемпионате Европы – 2022, несмотря на потерю одного из лидеров – обладательницы «Золотого мяча» по итогам 2021 года Алексии Путельяс, сообщает Soccer Donna.

Футболистка вынуждена пропустить соревнования из-за разрыва передней крестообразной связки колена.

До потери Путельяс общая стоимость игроков сборной Испании составляла € 4,48 млн, из них доля Алексии равнялась € 0,6 млн, таким образом осталось € 3,86. На втором месте по стоимости футболисток идёт команда Германии – € 3,54 млн. Англия замыкает топ-3 (€ 3,05 млн). Франция идёт на четвёртом месте – € 2,82 млн. Далее следуют Нидерланды – € 2,69 млн, Швеция – € 2,54 млн, Норвегия – € 2,16 млн, Италия — € 1,87 млн.

При этом команда Испании станет самой молодой на Евро-2022, средний возраст игроков сборной составляет 25,7 года.

Чемпионат Европы среди женских сборных пройдёт с 6 по 31 июля 2022 года в Англии. Сборная Испании сыграет в группе В с командами Германии, Дании и Финляндии.