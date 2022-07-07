Опубликован трейлер фильма «Великий «Юнайтед». История выйдет в кино 11 августа

Опубликован трейлер фильма «Великий «Юнайтед». История одного из величайших футбольных клубов выйдет в кино с 11 августа.



«Манчестер Юнайтед» — одна из самых культовых команд в мире. Неизвестные документальные видеозаписи и уникальные интервью отправят вас в эпичное и увлекательное путешествие в самое сердце футбола, ведь история «Юнайтед» — это не только история спортивного успеха. Это история триумфов и трагедий, отчаяния и надежды, романтики и фантазии.

«Великий «Юнайтед» – это полтора часа интервью и неизвестной хроники с главными звёздами клуба разных эпох: как старых игроков (Брайан Кидд, Марк Хьюз, Сэмми Макилрой), так и великих игроков 90-х и современных звёзд (Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз, экс-босс Уле-Гуннар Сульшер) и многих других.



Один из авторов сценария проекта – Эрик Кантона – великий нападающий и один из главных рассказчиков в фильме.